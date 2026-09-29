Hamilton emotional: “Es vergeht kein Tag” 

Mit einem emotionalen Post meldet sich Lewis Hamilton in den Sozialen Medien. Hintergrund ist der Tod seines Hundes vor einem Jahr.

Lewis Hamilton emotional! Mit einem bewegenden Post in den Sozialen Medien hat der siebenmalige Weltmeister der Formel 1 seine Follower berührt. Hintergrund ist der Tod seines Hundes Roscoe vor einem Jahr.

„Ein Jahr ist es nun her, dass Roscoe von uns gegangen ist. Das Leben ohne meinen besten Freund fällt mir sehr schwer. Es vergeht kein Tag, an dem ich mir nicht wünsche, er wäre bei mir”, schrieb Hamilton in Erinnerung an seine Bulldogge – und gedachte dabei auch an seinen 2020 verstorbenen Hund Coco.

F1-Star Lewis Hamilton trauert um seinen Hund Roscoe F1-Star Lewis Hamilton trauert um seinen Hund Roscoe © IMAGO/ABACAPRESS

“So traurig ich auch darüber bin, sie nicht mehr bei mir zu haben, so dankbar bin ich für die Zeit, die wir geteilt haben. Und dafür, dass sie Teil meines Lebens waren. Sie waren in einigen der glücklichsten Phasen meines Lebens an meiner Seite. Heute schaue ich mir Fotos und Videos an, lache und strahle übers ganze Gesicht, wenn ich an diese Momente zurückdenke. So viele von Euch haben das selbst schon durchgemacht und sich mit Liebe und Unterstützung bei mir gemeldet. Es bedeutet mir so viel zu wissen, wie sehr Roscoe geliebt wurde. Ruhe in Frieden, Kumpel, ich werde Dich immer lieben“, schrieb Hamilton weiter.

Hamilton ist gemeinsamer Rekordchampion mit Michael Schumacher. In den Sozialen Medien weist er 44 Millionen Follower auf. Sein Beitrag wurde bereits über eine Millionen Mal gelikt.

Hamiltons Bulldogge galt im Fahrerlager als Lieblingsmaskottchen, erkundete mit Hamilton regelmäßig die Rennstrecken. Auch Roscoe war im Internet ein Star. Auf Instagram folgten seinem Account 1,4 Millionen Menschen.