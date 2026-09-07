SPORT1 - Aktuelle Sportnachrichten, News, Liveticker & Ergebnisse

Nationalspieler Kai Havertz und seine Ehefrau Sophia Havertz erwarten ihr zweites Kind. Die freudige Nachricht gab das Paar am Sonntag mit einem gemeinsamen Beitrag in den sozialen Medien bekannt. Zu mehreren Schwarz-Weiß-Fotografien schrieb das Ehepaar:„Unsere Chaos-Crew wächst.“
Havertz wird erneut Vater
Auf den veröffentlichten Bildern ist neben dem gemeinsamen Sohn auch Sophias deutlich sichtbarer Babybauch zu erkennen.
Für Havertz und seine Frau ist es das zweite gemeinsame Kind. Ihr erster Sohn wurde im März 2025 geboren. Das Paar hatte die erste Schwangerschaft bereits ähnlich zurückhaltend über soziale Medien bekannt gemacht und hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.
Arteta freut sich über Havertzs Glück
Dass sich freudige Nachrichten ankündigen, hatte jüngst bereits Trainer Mikel Arteta angedeutet. „Er wirkt glücklich“, sagte der Coach nach dem 2:1 (1:1) gegen den FC Chelsea in der Premier League über den Deutschen, „er wirkt ausgeglichen und zufrieden, und auch in seinem Privatleben hat sich viel Positives getan.“
Arteta sieht Havertzs Glück mit Freuden. „Er fühlt sich fit, trainiert täglich und hat derzeit einen festen Rhythmus. Er erzielt Tore, aber nicht nur das – er leistet auch hervorragende Arbeit für die Mannschaft“, sagte der Spanier.
Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.