Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
TENNIS
BASKETBALL-WM FRAUEN
FORMEL 1
TRANSFERMARKT
HANDBALL
DARTS
MEHR
Mehr
Boulevard>

SPORT1 - Aktuelle Sportnachrichten, News, Liveticker & Ergebnisse

Havertz wird erneut Vater

Kai Havertz verkündet süße Babynachrichten. Die "Chaos-Crew" des deutschen Nationalspielers bekommt Zuwachs.
Kai Havertz verkündet freudige Nachrichten
Kai Havertz verkündet freudige Nachrichten
© IMAGO/APL
SPORT1
Kai Havertz verkündet süße Babynachrichten. Die "Chaos-Crew" des deutschen Nationalspielers bekommt Zuwachs.

Nationalspieler Kai Havertz und seine Ehefrau Sophia Havertz erwarten ihr zweites Kind. Die freudige Nachricht gab das Paar am Sonntag mit einem gemeinsamen Beitrag in den sozialen Medien bekannt. Zu mehreren Schwarz-Weiß-Fotografien schrieb das Ehepaar:„Unsere Chaos-Crew wächst.“

Auf den veröffentlichten Bildern ist neben dem gemeinsamen Sohn auch Sophias deutlich sichtbarer Babybauch zu erkennen.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Für Havertz und seine Frau ist es das zweite gemeinsame Kind. Ihr erster Sohn wurde im März 2025 geboren. Das Paar hatte die erste Schwangerschaft bereits ähnlich zurückhaltend über soziale Medien bekannt gemacht und hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Arteta freut sich über Havertzs Glück

Dass sich freudige Nachrichten ankündigen, hatte jüngst bereits Trainer Mikel Arteta angedeutet. „Er wirkt glücklich“, sagte der Coach nach dem 2:1 (1:1) gegen den FC Chelsea in der Premier League über den Deutschen, „er wirkt ausgeglichen und zufrieden, und auch in seinem Privatleben hat sich viel Positives getan.“

Arteta sieht Havertzs Glück mit Freuden. „Er fühlt sich fit, trainiert täglich und hat derzeit einen festen Rhythmus. Er erzielt Tore, aber nicht nur das – er leistet auch hervorragende Arbeit für die Mannschaft“, sagte der Spanier.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite