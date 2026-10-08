Der deutsche Fußball-Nationalspieler Maximilian Mittelstädt erwartet mit seiner Frau Lea das erste gemeinsame Kind. Beide lüften das Geheimnis auf Instagram.

Süße Nachrichten! Der deutsche Fußball-Nationalspieler Maximilian Mittelstädt und seine Frau Lea werden Eltern. Das gab das Paar am Donnerstag auf Instagram bekannt.

Mit mehreren Polaroid-Fotos verkündeten beide das Baby-Glück. „Just us… plus one“, schrieb das Paar unter die Bilder.

Klopp holte Mittelstädt zurück ins DFB-Team

Im Sommer 2023 lernten sich die beiden über Instagram kennen, im Dezember 2024 folgte die Hochzeit – ausgerechnet an Silvester. Mittelstädt war im Sommer 2023 von Hertha BSC zum VfB Stuttgart gewechselt und spielte sich unter Sebastian Hoeneß in die deutsche Nationalmannschaft.

Bei der EM 2024 zählte der Verteidiger zum deutschen Aufgebot, während Julian Nagelsmann auf den Stuttgarter bei der WM 2026 verzichtete. Neu-Bundestrainer Jürgen Klopp holte Mittelstädt zurück ins DFB-Aufgebot, beim 2:0-Sieg gegen Serbien stand der 29-Jährige über die komplette Distanz auf dem Feld.