Laura Wontorra und Riccardo Basile zeigen ihr nahendes Babyglück

Laura Wontorra und Riccardo Basile genießen gemeinsam ihren gemeinsamen Auftritt beim Deutschen Sportpresseball. Die schwangere Moderatorin zieht dabei die Blicke auf sich.

Ein gemeinsamer Auftritt mit einem ganz besonderen Detail: Laura Wontorra hat am Samstagabend mit ihrem Partner Riccardo Basile den Deutschen Sportpresseball in Frankfurt besucht. In einem langen schwarzen Kleid zeigte die 37-jährige Sportmoderatorin auf dem roten Teppich ihren inzwischen deutlich sichtbaren Babybauch.

An ihrer Seite: Partner und Sportmoderator Riccardo Basile, der den gemeinsamen Abend anschließend auch auf Instagram festhielt. Zu mehreren Aufnahmen des Abends inklusive eines gemeinsamen Bildes mit Freundin Wontorra schrieb der 35-Jährige: „Mommy and Daddy Nightout“ – ein Abend für Mama und Papa. Wontorra antwortete mit einem roten Herz.

Wontorra und Basile verkünden Schwangerschaft

Dass die beiden bald Eltern werden, ist seit Anfang Oktober bekannt. Damals hatten Wontorra und Basile die Schwangerschaft mit einem gemeinsamen Instagram-Beitrag öffentlich gemacht. Neben einem Ultraschallbild und rosafarbenen Babyschuhen stand dort der kurze Satz: „Halb du, halb ich.“

Nun folgte beim Sportpresseball einer ihrer ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritte seit der Bekanntgabe. Ihr erstes gemeinsames Kind soll im Frühjahr 2027 zur Welt kommen.

Riccardo Basile postete ein gemeinsames Foto mit Partnerin Laura Wontorra Riccardo Basile postete ein gemeinsames Foto mit Partnerin Laura Wontorra © Instagram: @riccardobasile

Zahlreiche Sportgrößen in Frankfurt

Der Deutsche Sportpresseball zählt seit Jahrzehnten zu den gesellschaftlichen Veranstaltungen des deutschen Sports. Auch in diesem Jahr kamen in der Frankfurter Alten Oper zahlreiche bekannte Gesichter aus Sport, Medien und Unterhaltung zusammen.

Unter den Gästen waren unter anderem die ehemaligen Tennisspielerinnen Angelique Kerber und Ana Ivanovic sowie die früheren Fußballprofis Roman Weidenfeller und Patrick Owomoyela. Eine besondere Auszeichnung erhielt ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek: Sie wurde mit dem Deutschen Sportmedienpreis geehrt.