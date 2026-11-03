Zieht Wayne Rooney ins Dschungelcamp?

Wayne Rooney könnte schon bald in ungewohntem Umfeld zu sehen sein. Der frühere Torjäger von Manchester United steht offenbar vor der Teilnahme an einer der bekanntesten Reality-TV-Shows Großbritanniens.

Wayne Rooney wagt offenbar den nächsten Ausflug ins Fernsehen. Der frühere Star-Stürmer von Manchester United soll Teil der kommenden Staffel von „I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!“, der englischen Variante des Dschungelcamps, werden. Das berichtet die britische Boulevardzeitung The Sun.

Demnach gehört der 41-Jährige zu den Kandidaten der neuen Staffel, die am 16. November startet. Rooney wäre damit einer von zwölf Prominenten, die in das Camp im australischen Dschungel einziehen.

Wayne Rooney absolvierte 120 Länderspiele für die englische Nationalmannschaft Wayne Rooney absolvierte 120 Länderspiele für die englische Nationalmannschaft © IMAGO/NurPhoto

Rooneys Frau wurde einst Vize-Dschungelkönigin

Zu den weiteren angeblichen Teilnehmern zählen unter anderem die Schauspielerinnen Joanna Page und Claire Sweeney, die Comedians Leigh Francis und Jack Skipper, Paralympics-Star Ade Adepitan, YouTuber Sharky, Musiker Ricky Wilson sowie Model Leomie Anderson.

Für Rooney wäre es nicht die erste Berührung mit dem Format. Seine Ehefrau Coleen Rooney belegte in der Show bereits vor zwei Jahren den zweiten Platz.

Rooney hinter Harry Kane in der ewigen Torschützenliste Englands

Nach dem Ende seiner aktiven Karriere arbeitete Rooney als Trainer bei Derby County, D.C. United, Birmingham City und Plymouth Argyle. Zuletzt trat der Rekordspieler von Manchester United häufiger als TV-Experte in Erscheinung.

Als Profi feierte Rooney große Erfolge. Mit Manchester United gewann er unter anderem fünf Meisterschaften sowie die Champions League und die Europa League. Für England erzielte er in 120 Länderspielen 53 Tore und liegt damit in der ewigen Torschützenliste seines Landes hinter Harry Kane auf Rang zwei.

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