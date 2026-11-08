Laura Gimmler spricht über ihre Beziehung zu Cyprien Sarrazin - und darüber, wie sein schwerer Sturz die beiden zusammenführte.

Cyprien Sarrazin kämpft um sein Comeback im Ski-Weltcup – und hat auf dem Weg zurück eine besondere Unterstützung gefunden. Der französische Abfahrer ist mit der deutschen Langläuferin Laura Gimmler liiert. Nun hat die Olympiamedaillengewinnerin erzählt, wie die beiden nach seinem schweren Sturz zusammenfanden.

Sarrazin war am 27. Dezember 2024 beim Abfahrtstraining in Bormio schwer gestürzt und hatte eine Kopfverletzung erlitten. Der zweimalige Kitzbühel-Abfahrtssieger musste operiert werden und lag im Koma. Fast zwei Jahre später peilt er für den Super-G am 28. November in Copper Mountain seine Rückkehr in den Weltcup an.

Kennenlernen nach dem Sturz

„Wir haben uns tatsächlich auch wegen seines Sturzes kennengelernt“, sagte Gimmler im Interview mit BR24. „Ich war im Sommer 2025 in Frankreich, quasi in seiner Heimat. Da haben wir uns kennengelernt.“ Im Januar wurde die Beziehung des Wintersport-Paares öffentlich.

Gimmler gewann bei den Olympischen Winterspielen in Mailand-Cortina gemeinsam mit Coletta Rydzek Bronze im Teamsprint. Vor dem letzten Wechsel hatte sie das deutsche Duo auf Rang vier nach vorne gebracht, ehe Schlussläuferin Rydzek auf der Zielgeraden Platz drei sicherte.

Sarrazin war bei den Spielen als Fan seiner Freundin vor Ort.

Gegenseitige Unterstützung im Training

Die unterschiedlichen Sportarten stehen dem gemeinsamen Training nicht im Weg. „Er macht auch gerne meine Einheiten mit und ist dabei sehr interessiert. Er stellt mir Fragen, wie man dies und jenes macht. Andersrum ist das natürlich genauso“, berichtete Gimmler.

Auch abseits der Trainingseinheiten profitiert das Paar voneinander. „Ich habe ihn in dieser Zeit unterstützt, und auch er hat mir viel gegeben“, sagte die Langläuferin. Von Sarrazin habe sie besonders im mentalen Bereich viel gelernt.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.