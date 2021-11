casino-roulette

Rot / Schwarz, Gerade/Ungerade oder Hi/Lo: Ein Einsatz in einem der sechs am weitesten außen liegenden Kästchen an der Längsseite des Tisches deckt immer die Hälfte der Zahlen ab. Man kann damit immer auf insgesamt 18 Zahlen außer der 0 setzen. Zum Beispiel alle roten Zahlen, alle gerade Zahlen oder die erste Zahlenhälfte von 1 bis 18.