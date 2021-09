Darts: Gerwyn Price verpasst 9-Darter, Peter Wright besiegt Florian Hempel

Beim Stand von 2:4 warf er acht perfekte Darts und brachte die Halle zum Toben. Vor dem entscheidenden Wurf auf die Doppel-12 spielte er mit dem Publikum und feuerte es an - und verwarf danach den entscheidenden Darts. Aber der Waliser nahm es mit Humor und bedankte sich beim Publikum für die Unterstützung. Zudem holte er das Leg und drei weitere in Folge und zog so mit 6:4 in die nächste Runde ein.