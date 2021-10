Darts: Van Gerwen und Noppert mit Schummel-Zoff - das sagt ein Insider

Was Noppert in dem nun besonderen Fall mit van Gerwen indes in Erklärungsnot brachte: Während der Übertragung des Duells waren weder Geräusche noch Stampfen zu vernehmen, mit denen Mighty Mike seinen Gegner vermeintlich aus dem Konzept zu bringen suchte - was wiederum an Nopperts Version zu den Vorgängen gewisse Zweifel aufkommen ließ.