Darts Players Championship Finals: Martin Schindler schlägt Ian White in 1. Runde

Schindler nutzte gegen White, der in der PDC Order of Merit vor dem Turnier über 40 Plätze höher gerankt war, seinen ersten Matchdart auf die Doppel-20 und zog damit erstmals in seiner Karriere in Runde zwei des Turniers in Minehead ein. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Darts Players Championship Finals)