Darts: PDC gibt Teilnehmerfeld für Premier League bekannt

Die mit einer Million Pfund (rund 1,2 Millionen Euro) dotierte Turnierserie, an der die Top vier der Welt sowie vier weitere von der PDC ausgewählte Profis teilnehmen, beginnt am 3. Februar. Nach insgesamt 16 Spieltagen stehen am 26. Mai in Newcastle (England) die finalen Play-offs an. Am 24. Februar ist Berlin zum insgesamt dritten Mal Austragungsort.