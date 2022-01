Darts PDC Masters Heute: mit Wright, van Gerwen, Price & Clemens, LIVE im TV, Stream, Ticker

„The German Giant“ trifft in der 1. Runde am 28. Januar ab 20.00 Uhr im Best of 11 Legs auf den Polen Krzysztof Ratajski. Dabei werden natürlich Erinnerungen an die Darts WM 2021 wach. Damals scheiterte Clemens im Achtelfinale auf dramatische Weise am „Polish Eagle“.