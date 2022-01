Darts-WM sowie weitere Turniere bis 2026 LIVE im Free-TV auf SPORT1 und im Stream

Durch die Bekanntgabe der neuen Darts-Kooperation steigt die Vorfreude auf das anstehende Darts-Jahr 2022, das auch zahlreiche in Deutschland stattfindende Highlights zu bieten hat: Unter anderem stehen der vierte Abend der prestigeträchtigen Premier League Darts in Berlin am 24. Februar, die European Championship in Dortmund (27. – 30. Oktober) und ausgewählte Turniere der PDC Europe auf dem Programm.