Darts: Michael Unterbuchner kontert 9-Darter

In der 3. Runde schrammte der 33-Jährige nur knapp an einem weiteren Coup vorbei. Gegen José de Sousa musste er sich nach einem harten Fight mit 5:6 geschlagen geben. Der Portugiese war übrigens bei der Players Championship 7 in Niedernhausen für den bislang 13. und letzten 9-Darter des Jahres verantwortlich.