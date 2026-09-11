Nachrücker Clemens folgt Springer

Nach Niko Springer meistert auch Gabriel Clemens bei der Flanders Darts Trophy seine Auftakthürde.

Erfolgserlebnisse für Gabriel Clemens und Niko Springer: Die beiden deutschen Darts-Profis haben bei der Flanders Darts Trophy die nächste Runde erreicht.

Der „Meenzer Bub“ wurde in der Nachmittagssession seiner Favoritenrolle gerecht und bezwang in seinem Erstrundenmatch beim Turnier im Rahmen der PDC European Tour im belgischen Antwerpen Lokalmatador Jaimy Jacobs mit 6:1.

Mit einem 12-Darter im sechsten Leg sorgte Springer für ein Highlight. Angesichts von 29 vergebenen Darts auf Doppel hat der 26-Jährige aber noch Steigerungspotenzial. In der nächsten Runde am Samstag trifft Springer auf Nathan Aspinall. Durch den Sieg machte der „Meenzer Bub“ auch die Qualifikation für den World Grand Prix fix, der Ende September in Leicester ausgetragen wird und das nächste große Major-Turnier im Kalender ist.

Gabriel Clemens nutzte als Nachrücker seine Chance Gabriel Clemens nutzte als Nachrücker seine Chance © IMAGO/Action Plus

Clemens bezwingt Menzies

Am Abend folgte Gabriel Clemens seinem Landsmann in die nächste Runde. Der „German Giant“ war nach Absagen der Konkurrenz nachgerückt und meldete sich bei seiner ersten Teilnahme an einem Event der European Tour seit Mai mit einem 6:4-Sieg gegen Cameron Menzies zurück.

Am Samstag wartet auf den 43-Jährigen in der nächsten Runde mit dem topgesetzten Niederländer Gian van Veen eine große Herausforderung.

Schindler-Gegner steht fest

Als dritter Deutscher greift Martin Schindler am Samstag in der zweiten Runde ins Geschehen ein. Er trifft entweder auf Rob Cross, der Cristo Reyes mit 6:3 bezwang..

Bei der Flanders Darts Trophy geht es für einige Spieler noch darum, sich wie Springer auf den letzten Drücker für den World Grand Prix zu qualifizieren – Schindler müsste dafür wohl bis mindestens ins Viertelfinale vorrücken.

Einige große Namen wie Luke Littler, Luke Humphries, Jonny Clayton und Gary Anderson sagten ihre Teilnahme an der Flanders Darts Trophy im Vorfeld ab.