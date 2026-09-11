Deutsche Darts-Stars heute gefordert

Bei der Flanders Darts Trophy gehen auch drei deutsche Darts-Stars an den Start. Gabriel Clemens profitiert dabei von den zahlreichen Absagen großer Namen.

Die PDC European Tour macht mit der Flanders Darts Trophy Station in der Antwerp Expo: Vom 11. bis 13. September 2026 steigt bereits die dritte Auflage des Turniers, das sich seit seiner Premiere 2024 fest im Kalender etabliert hat.

Den Auftakt bildet am Freitag die erste Runde, in der sich 32 Spieler in zwei Sessions – nachmittags und abends, jeweils ab 13 bzw. 19 Uhr – um den Einzug in die zweite Runde duellieren.

So können Sie die Flanders Darts Trophy heute live verfolgen:

TV: –

Livestream: DAZN, PlutoTV

Drei deutsche Spieler sind im Teilnehmerfeld vertreten. Weil mit Luke Littler, Luke Humphries, Jonny Clayton und Gary Anderson einige große Namen absagten, rückte Gabriel Clemens nach. Außerdem gehen Martin Schindler und Niko Springer an den Start.

Clemens ist dann auch gleich früh im Turnier gefordert. In der Abendsession des Auftakttages trifft er um 20 Uhr auf Cameron Menzies. Zuvor bekommt es Springer mit dem Belgier Jaimy Jacobs zu tun, die Partie ist für 16.30 Uhr angesetzt.

Schindler steigt derweil erst in der zweiten Runde ein. Bei der Flanders Darts Trophy geht es auch darum, sich auf den letzten Drücker für den World Grand Prix zu qualifizieren – Schindler müsste dafür wohl bis mindestens ins Viertelfinale vorrücken.