Darts: Deutschland zittert sich beim World Cup of Darts zum Sieg

In der ersten Runde wird lediglich ein Doppel-Match im Modus „Best-of-nine“-Legs ausgetragen, die Profis gehen abwechselnd an die Scheibe. Ab dem Achtelfinale werden zudem Partien im von der Tour gewohnten Einzelmodus ausgetragen. Die Viertelfinal- und Halbfinalspiele sowie das Finale finden am Sonntag statt.