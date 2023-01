WM-Held Clemens scheitert beim Masters in Runde eins

Dartsprofi Gabriel Clemens ist bei seinem ersten Major-Turnier seit der WM vor rund drei Wochen gleich in der ersten Runde ausgeschieden. Der WM-Halbfinalist aus Saarwellingen verlor zum Auftakt des Masters im englischen Milton Keynes gegen den Portugiesen Jose de Sousa mit 4:6 in Legs.

Damit hat Clemens auch im vierten Anlauf gegen den Weltranglisten-14. nicht gewonnen. De Sousa trifft in der zweiten Runde am Samstag auf den dreimaligen Weltmeister Michael van Gerwen, der Niederländer gewann das Turnier von 2015 bis 2019 fünfmal in Folge.