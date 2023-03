Darts: Caller Casting - die PDC Europe sucht die Caller von Morgen

PDC Europe startet Caller Casting

Wer callt die „180″ so markant wie die legendäre Darts-Stimme Russ Bray und wer rechnet so schnell wie der „Kirkulator“ Kirk Bevins? Die PDC Europe startet in Kooperation mit SPORT1 ein Caller Casting und sucht die besten Talente für die große Darts-Bühne.