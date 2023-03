Darts: Clayton gewinnt Premier-League-Abend in Berlin

Jonny Clayton hat die neunte Station der Premier League Darts gewonnen. Im Finale des in Berlin ausgetragenen Spieltags setzte sich der Waliser mit 6:4 gegen Weltmeister Michael Smith aus England durch. Topspieler Peter Wright (Schottland) enttäuschte wieder einmal, ebenso wie Vize-Weltmeister Michael van Gerwen (Niederlande).

In der Berliner Mercedes-Benz Arena gewann Clayton zuvor gegen van Gerwen und Gerwyn Price (Wales). Smith setzte sich zunächst gegen Dimitri Van den Bergh (Belgien) und seinen Landsmann Nathan Aspinall durch. Clayton konnte in dieser Spielzeit zum ersten Mal einen Abend gewinnen und springt in der Tabelle auf Rang fünf.