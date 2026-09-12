Aus für deutsche Darts-Profis
Nach Martin Schindler verabschieden sich auch Gabriel Clemens und Niko Springer bei der Flanders Darts Trophy. Damit ist kein Deutscher mehr vertreten.
Deutsches Aus in Belgien: Nach Martin Schindler sind auch Niko Springer und Gabriel Clemens bei der Flanders Darts Trophy rausgeflogen.
Während Springer dem Engländer Nathan Aspinall am Samstag in Antwerpen deutlich mit 1:6 unterlag, bäumte sich Clemens gegen Gian van Veen noch etwas auf (3:6). Beide verpassten somit das Achtelfinale, das am Sonntag ausgetragen wird.
Schindler verpasst World Grand Prix
Am Nachmittag hatte bereits Schindler die Segel streichen müssen. Der Deutsche verlor in seinem Auftaktmatch gegen Rob Cross (4:6) – und bekam anschließend Häme seitens des Engländers.
„Ich bin wirklich froh, dass Martin wahrscheinlich keinen Mumm hat. Das (World-Grand-Prix-Rennen; Anm. d. Red.) ist eine Menge Druck und deshalb hat er sich vielleicht in die Hose gemacht“, sagte Cross im Bühneninterview.
Weitere News
Zum Verständnis: Durch das Aus im Sechzehntelfinale wird Schindler in diesem Jahr nicht am World Grand Prix teilnehmen. Dafür hätte er mindestens das Viertelfinale erreichen müssen.