Aus für deutsche Darts-Profis

Nach Martin Schindler verabschieden sich auch Gabriel Clemens und Niko Springer bei der Flanders Darts Trophy. Damit ist kein Deutscher mehr vertreten.

Deutsches Aus in Belgien: Nach Martin Schindler sind auch Niko Springer und Gabriel Clemens bei der Flanders Darts Trophy rausgeflogen.

Während Springer dem Engländer Nathan Aspinall am Samstag in Antwerpen deutlich mit 1:6 unterlag, bäumte sich Clemens gegen Gian van Veen noch etwas auf (3:6). Beide verpassten somit das Achtelfinale, das am Sonntag ausgetragen wird.

Gabriel Clemens verabschiedete sich im Sechzehntelfinale Gabriel Clemens verabschiedete sich im Sechzehntelfinale © IMAGO/Pro Sports Images

Schindler verpasst World Grand Prix

Am Nachmittag hatte bereits Schindler die Segel streichen müssen. Der Deutsche verlor in seinem Auftaktmatch gegen Rob Cross (4:6) – und bekam anschließend Häme seitens des Engländers.

„Ich bin wirklich froh, dass Martin wahrscheinlich keinen Mumm hat. Das (World-Grand-Prix-Rennen; Anm. d. Red.) ist eine Menge Druck und deshalb hat er sich vielleicht in die Hose gemacht“, sagte Cross im Bühneninterview.

Zum Verständnis: Durch das Aus im Sechzehntelfinale wird Schindler in diesem Jahr nicht am World Grand Prix teilnehmen. Dafür hätte er mindestens das Viertelfinale erreichen müssen.