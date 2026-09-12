Bittere Niederlage für Schindler

Martin Schindler scheidet beim European-Tour-Event in Antwerpen aus. Dadurch verpasst der Strausberger auch eines der wichtigsten Turniere des Jahres. Anschließend stichelt auch noch sein Gegner Rob Cross.

Martin Schindler hat bei der sein Auftaktmatch verloren. Nach einem Freilos in der ersten Runde musste sich die deutsche Nummer eins am Samstag dem Engländer Rob Cross mit 4:6 in Legs geschlagen geben.

Damit steht auch fest: Schindler wird den World Grand Prix in diesem Jahr verpassen. Für die Qualifikation hätte der 30-Jährige beim European-Tour-Event in Antwerpen mindestens das Viertelfinale erreichen müssen.

Martin Schindler ist ausgeschieden Martin Schindler ist ausgeschieden © IMAGO/Action Plus

Darts: Cross stichelt gegen Schindler

„Ich bin wirklich froh, dass Martin wahrscheinlich keinen Mumm hat. Das (World-Grand-Prix-Rennen, Anm. d. Red.) ist eine Menge Druck, und deshalb hat er sich vielleicht in die Hose gemacht“, sagte Cross im Bühneninterview.

Beide Spieler hatten über die gesamte Spieldauer enorme Probleme auf die Doppel. Nachdem sich Schindler zurückgekämpft und einen 2:4-Rückstand aufgeholt hatte, war Cross in den letzten beiden Legs den entscheidenden Deut besser.

„The Wall“ kam letztlich auf einen Drei-Dart-Average von 84,67 Punkten und eine Doppelquote von 26,67 Prozent. Bei „Voltage“ waren es 92,98 Punkte und eine Doppelquote von 27,27 Prozent.

Mit Gabriel Clemens und Niko Springer sind noch zwei weitere deutsche Starter im Turnier vertreten.