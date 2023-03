Darts: Deutsche Sensation in Leverkusen!

Drei Monate nach dem Halbfinal-Coup von Gabriel Clemens bei der WM hat Deutschland wieder ein Darts-Märchen!

Vor einer ekstatischen Kulisse in der Ostermann-Arena in Leverkusen ist der zweimalige Weltmeister „Snakebite“ Peter Wright bei den European Darts Open (JETZT LIVE im TV auf SPORT1) früh gescheitert - am deutschen Underdog Ricardo Pietreczko.

Der 28 Jahre alte Berliner - Spitzname: „Pikachu“ - besiegte die schottische Nummer 2 der Weltrangliste mit 6:5, nach einem 1:5-Rückstand. Pietreczko, Nummer 74 der PDC Order of Merit, war erst im Januar 2022 mit dem Gewinn der Tourcard zum Profi geworden.

Wright vergeigt sechs Matchdarts - Pietreczko nutzt es aus

Im vorangegangenen Match war Landsmann René Eidams mit 3:6 an Weltmeister „Bully Boy“ Michael Smith gescheitert, Pietreczko schien dasselbe Schicksal zu blühen: „Ich hatte gehofft: Nur kein zu Null“, sprach er hinterher im Sieger-Interview über die lange gegen ihn gelaufene Partie.

Im siebten Leg setzte Pietreczko dann mit einem 152er-Highfinish ein erstes dickes Ausrufezeichen, kam dann immer besser ins Spiel und nahm dem verdutzten Wright zwei Anwürfe in Folge ab. Der mit einem Average von 87,21 eher schwach aufgelegte Wright konnte nicht verhindern, dass sich sein Kontrahent in einen Lauf steigerte.

Ohne eine einzige 180 zu werfen, zwang Pietreczko Wright in den Decider bei eigenem Anwurf - und nutzte die anhaltenden Probleme Wrights am Ende aus: Nachdem der haushohe Favorit am Ende 6 Matchdarts vergeben hatte, machte Pietreczko unter stehenden Ovationen den Sack zu. Große Jubelszenen und ein emotionales Siegerinterview (“Geil!“) folgten. (DATENCENTER: Der Spielplan der European Darts Open)

Im Achtelfinale am Sonntag trifft Pietreczko nun auf Stephen Bunting, Ex-Weltmeister des früheren PDC-Konkurrenzverbands BDO.

Van Gerwen bezwingt van Barneveld

Am späten Abend (gegen 22 Uhr) ist noch Martin Schindler gegen William O‘Connor im Einsatz, Gabriel Clemens ist am Freitag in der 1. Runde gegen Ian White ausgeschieden, auch Pascal Rupprecht, Nico Kurz und Florian Hempel strichen die Segel.