Darts: Wieso es Ex-BDO-Weltmeister nach dem Karriereende in den Supermarkt verschlägt

Es war 2001, als John Walton ziemlich weit oben angelangt war im Dartssport , sich dabei sogar zum BDO-Weltmeister krönte, nachdem der Engländer im Finale den klaren Favoriten Ted Hankey in die Schranken gewiesen hatte.

Es folgten indes schwächere Jahre, an seinen Maximalerfolg kam Walton niemals mehr auch nur annähernd heran. Nach langem Dasein im sportlichen Niemandsland kam 2019 schließlich das Karriereende. „Ich konnte keine Turniere spielen, weil ich es einfach nicht geschafft habe“, sagte Walton dazu nun dem Mirror .

Zufolge hatte das auch beruflich einen ziemlichen Tapetenwechsel - denn der inzwischen 61-Jährige arbeitet seither in einem lokalen Supermarkt. „Es ist eine komplette Kehrtwende, aber ich liebe es", so der frühere Champion über seinen ungewöhnlichen Werdegang.