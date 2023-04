Darts-Weltmeister Michael Smith sahnt in Las-Vegas-Casino ab

Anfang Januar gelang Michael Smith das, wovon er sein Leben lang geträumt hat. Im Londoner Ally Pally krönte er sich zum Darts-Weltmeister 2023. Einen Urlaub hat sich der „Bully Boy“ also redlich verdient. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Aktuell genießt der 32-Jährige in Las Vegas das Leben - und wie! In einem Casino der Spielermetropole setzte sich die Glückssträhne fort. So postete er bei Twitter ein Foto seines Gewinns.