Darts: Niederlande bei Team-WM ohne van Gerwen

Der niederländische Darts-Star Michael van Gerwen hat seine Teilnahme an der Team-WM in Frankfurt/Main (ab Donnerstag) kurzfristig abgesagt. Wie der Weltverband PDC am Mittwoch mitteilte, habe sich der langjährige Weltranglistenerste noch nicht ausreichend von einer Zahn-OP am Montag erholt. Für die Niederlande rückt Dirk van Duijvenbode ins Team mit Danny Noppert.