Darts: Doppelte Demütigung für Sherrock - Greaves nicht zu stoppen

Damit sicherte sich die Engländerin nicht nur Titel 16 und 17 in dieser Serie, sondern gewann auch ihr fünftes Turnier in Folge . Dabei schlug sie Fallon Sherrock gleich zweimal deutlich.

Sherrock-Freund scherzt: Greaves kidnappen!

In all ihren Partien war keine andere Spielerin auch nur annähernd so gut wie Greaves, die vier Averages über 90 und sogar einen über 100 erzielte. Im Viertelfinale fertigte sie Sherrock mit 5:2 ab, über 99 Punkte pro Aufnahme standen bei dem Shootingstar zu Buche.

Im Anschluss an diese heftige Niederlage für ihre Partnerin scherzte Cameron Menzies, selbst Darts-Profi auf der PDC-Tour, bei Twitter: „Ist es okay, wenn ich Beau für ein paar Wochen kidnappe?“

Greaves feiert Kantersieg gegen Sherrock

Ihre beste Leistung zeigte sie im Finale gegen Sherrock: Die „Queen of the Palace“ erlitt eine 1:5-Niederlage gegen Greaves, die im Endspiel mit einem beeindruckenden Average von knapp 105 glänzte.

Durch Greaves‘ Matchplay-Erfolg berechtigt auch der dritte Platz der Women‘s Order of Merit für die Teilnahme an der Männer-Weltmeisterschaft, entsprechend hat auch Sherrock gute Karten für eine Qualifikation.

Am Sonntag hat Greaves in zwei weiteren Turnieren die nächste Chance, ihre Führung auszubauen. Am vergangenen Wochenende gewann sie auch das Women‘s World Matchplay in Blackpool und qualifizierte sich damit bereits sicher für die WM im Alexandra Palace.