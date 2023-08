Welcher Deutsche fährt zur Darts-WM? Die PDC Europe Super League LIVE auf SPORT1

Die HYLO PDC Europe Super League kehrt zurück: Vom 7. bis 10. November 2023 wollen wieder 24 der besten deutschen Darts-Spieler das Ticket für die Weltmeisterschaft lösen und sich ihren Traum vom Auftritt im legendären „Ally Pally“ erfüllen.

Beim hochkarätig besetzten Qualifikationsturnier in Bitburg am Start sind viele bekannte Namen, darunter Max Hopp, Vorjahresfinalist Niko Springer, Rene Eidams oder Nico Kurz. SPORT1 wird die HYLO PDC Europe Super League live auf seinen Plattformen übertragen.

Leichte Anpassung des Turniermodus

Der Turniermodus der vergangenen beiden Jahre wird dabei ein wenig angepasst. An den ersten beiden Turniertagen der HYLO PDC Europe Super League 2023 treten die 24 Teilnehmer in Hin- und Rückspiel in vier Sechsergruppen gegeneinander an, wobei die beiden Gruppenletzten jeweils aus dem Turnier ausscheiden.

Die verbliebenen 16 Spieler kämpfen dann am dritten Tag in einer Abendsession um den Einzug ins Viertelfinale. Die Viertel- und Halbfinals sowie das Finale, in dem sich der Sieger das begehrte WM-Ticket sichert, finden dann am letzten Turniertag statt.

SPORT1 begleitet deutsche WM-Qualifikation live

Die HYLO PDC Europe Super League 2023 wird von Dienstag, 7. November, bis Freitag, 10. November, live auf den SPORT1 Plattformen gezeigt.

Jede Gruppe wird ihre Spiele auf einem eigenen Board austragen, wobei ein Match pro Spielrunde auf der Hauptbühne ausgetragen und live bei SPORT1 übertragen wird. Ab dem Achtelfinale finden dann alle Matches auf der Hauptbühne statt.

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Partner HYLO und SPORT1 auch in diesem Jahr wieder an unserer Seite sind und wir damit der deutschen Darts-Elite einmal mehr eine große Bühne bieten können“, so Werner von Moltke, Präsident der PDC Europe.

Von Moltke lobt Rupprecht und Maendl-Lawrance

Neben den Top 16 der Super League 2022 um Max Hopp, Vorjahresfinalist Niko Springer, Rene Eidams und Nico Kurz (abzüglich des Super League Champions 2022 Florian Hempel, der aufgrund des neuen PDC-Regelwerks nicht mehr teilnahmeberechtigt ist und Ricardo Pietreczko, der sich voraussichtlich über die Pro Tour Order of Merit qualifizieren wird) hat die PDC Europe vier Wild Cards bereits vergeben.

Diese gehen an Pascal Rupprecht, Liam Maendl-Lawrance, Christopher Toonders und Steffen Siepmann. Die verbleibenden Startplätze werden über vier Qualifikationsturniere vergeben, die am 10. und 11. Oktober in Hildesheim stattfinden.

Neben den Turniersiegern werden so viele Spieler wie notwendig aus der Rangliste der Super League Qualifier in die Super League rücken, um das Teilnehmerfeld von 24 Spielern zu vervollständigen.

„Wir haben uns dazu entschieden, die Leistungen von Pascal Rupprecht und Liam Maendl-Lawrance zu würdigen, die beide ein wirklich gutes Debütjahr gespielt haben. Außerdem soll auch der Sieg auf der Development Tour von Christopher Toonders belohnt werden. Auch Steffen Siepmann kehrt in die Super League zurück, nachdem er im vergangenen Jahr krankheitsbedingt absagen musste“, erklärt Werner von Moltke.

Die bislang feststehenden Teilnehmer der HYLO PDC Europe Super League 2023: