Darts-Fieber beim Deutschen Fernsehpreis! SPORT1 für Preis nominiert

Deutschland war bei der WM 2023 „Darts-Gaga“ – jetzt hat das Pfeile-Fieber auch den Deutschen Fernsehpreis erreicht! SPORT1 ist am heutigen Montag mit seiner Liveberichterstattung von der Darts-WM 2023 für den Deutschen Fernsehpreis 2023 in der Kategorie „Beste Sportsendung“ nominiert worden. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde damit von der Jury eine Darts-Übertragung als eine der drei besten Sendungen beim renommiertesten Medienpreis Deutschlands ausgewählt.

Der Deutsche Fernsehpreis 2023 wird in den Werkkategorien, darunter die Kategorie „Beste Sportsendung“, am Donnerstag, 28. September in den Kölner MMC Studios im Rahmen einer großen TV-Gala verliehen.

„Herzlichen Glückwunsch an unser grandioses Darts-Team zur Nominierung für den Deutschen Fernsehpreis! Das ist der nächste Höhepunkt einer langen Reise, die 2004 mit unserer ersten WM-Übertragung begonnen hat – als Darts von vielen noch als Nischensport belächelt wurde. Mit Liebe und Leidenschaft für diese großartige Sportart haben wir dank unserer Berichterstattung auf allen medialen Kanälen immer mehr Menschen für Darts gewonnen“, blickt Christian Madlindl, COO und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH, auf das umfangreiche Darts-Engagement von Deutschlands führender Multichannel-Sportplattform.

„Heute ist die WM Must-Watch-TV, begeistert mit dem einzigartigen Mix aus Spitzensport, Show und Party ein generationenübergreifendes Publikum und fesselt besonders auch die junge Zielgruppe. Das haben die Rekorde bei der vergangenen WM eindrucksvoll bewiesen. Zusammen mit unserem Vorstand danke ich auch im Namen der Geschäftsleitung allen beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr großartiges Engagement!“

SPORT1 übertrug die Darts-WM zum 19. Mal live im Free-TV

Das Highlight des Darts-Jahres live auf SPORT1: Die Weltmeisterschaft in London stand vom 15. Dezember 2022 bis 3. Januar 2023 auf dem Programm. SPORT1 war beim Pfeile-Spektakel im Londoner Alexandra Palace, genannt „Ally Pally“, zum 19. Mal in Folge mittendrin. Eine Konstanz, die in der deutschen TV-Sportberichterstattung nicht oft zu finden ist.

Präsentiert wurde die Darts-WM in einem Rekordumfang von 135 Livestunden – so viele wie noch nie seit Beginn der WM-Übertragungen 2004. Darüber hinaus wurde das Turnier auch umfassend auf SPORT1.de, der SPORT1 App, der neuen TV-App sport1TV, den Social-Media-Kanälen von SPORT1 und als virtuelles Sportevent erstmals auch im „Decentraland“-Metaverse in Szene gesetzt.

#LoveTheDarts: SPORT1 Team zeigt vollen Einsatz

Für das SPORT1-Team vor und hinter der Kamera, das die Darts-WM größtenteils schon lange mit viel Herzblut begleitet, war die umfangreiche Berichterstattung eine besondere Herausforderung – schließlich wurden täglich bis zu zwölf Livestunden gesendet.

Basti Schwele (l.) und Robert Marijanovic bilden wieder das Kommentatoren-Duo

Am Mikrofon begleitete Kommentator Basti Schwele gemeinsam mit dem dreifachen WM-Teilnehmer Robert Marijanovic und weiteren Experten die Übertragungen, darunter der deutsche Rekord-WM-Teilnehmer Max Hopp. Moderatorin Jana Wosnitza lieferte Interviews mit Spielern und Fans sowie emotionale Eindrücke aus dem legendären „Ally Pally“.

Zum Senderjubiläum: SPORT1 knackt mit Darts-WM zahlreiche TV-Rekorde

Die Darts-WM bescherte SPORT1 zahlreiche Rekorde im TV- und Digitalbereich – und das passenderweise zum 30. Sendergeburtstag: Am 1. Januar 1993 war der Free-TV-Sender DSF Deutsches SportFernsehen als SPORT1-Vorgänger on-Air gegangen. Insgesamt verfolgten die Darts-WM 600.000 Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) im Schnitt – ein neues Allzeithoch.

Gabriel Clemens im WM-Studio mit SPORT1 Moderatorin Jana Wosnitza

Neue Bestmarken setzte SPORT1 auch bei den Spitzenwerten: Insgesamt zehn Mal übertraf SPORT1 die Millionen-Marke in der Spitze, dreimal sogar die Zwei-Millionen-Marke und dank des historischen Halbfinaleinzugs von Gabriel „Gaga“ Clemens sogar erstmals die Drei-Millionen-Grenze. Sein Halbfinale gegen den späteren Weltmeister Michael Smith verfolgten 3,78 Millionen Zuschauer in der Spitze und 3,31 Millionen Zuschauer (Z3+) im Schnitt – so viele wie noch nie bei einer Darts-WM-Übertragung in Deutschland.

Weitere Bestmarken erzielte SPORT1 bei den Marktanteilen für das komplette Turnier: Bei den Gesamt-Zuschauern lag der Marktanteil bei 3,3 Prozent (Z3+), in den werberelevanten Zielgruppen bei hervorragenden 9,4 Prozent (M14-49) und 18,3 Prozent (M14-29). Besonders bemerkenswert ist, wie SPORT1 mit seiner Darts-Berichterstattung die junge Zielgruppe nicht nur auf seinen digitalen Kanälen, sondern auch im linearen TV erreicht.

Plattformübergreifend ein voller Erfolg