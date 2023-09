Darts: Titel nach furiosem 9-Darter-Auftakt! Luke Humphries meldet sich eindrucksvoll zurück

Luke Humphries hat sich mit seinem Sieg am Montag bei den Players Championship 20 seinen dritten PDC-Titel in diesem Jahr gesichert.

Der Engländer besiegte im Finale in Barnsley den Niederländer Kevin Doets mit 8:6 und sicherte sich damit den Hauptpreis von 12.000 Pfund.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Humphries triumphiert nach Auszeit

Nun meldete er sich furios zurück. „Es ist seltsam, aber man zweifelt an sich selbst. Du denkst: ‚Du hast schon lange nicht mehr gespielt, kannst du es noch?‘“, gab Humphries zu. „Ich habe in den letzten sechs oder sieben Wochen nicht wirklich viel trainiert. Ich fühlte mich wie Gary Anderson!“

Der 28-Jährige habe in seiner Auszeit jedoch ein paar Dinge gelernt: „Ich glaube, ich ärgere mich manchmal zu sehr über mich selbst. Ich will einfach mein Talent spielen lassen und sehen, was passiert.“