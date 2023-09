Finals der World Series of Darts 2023: Van Barneveld bricht gegen Wright ein - MvG dreht Viertelfinale

Der Publikumsliebling geriet im Viertelfinal-Duell mit Peter Wright in Amsterdam nach einer 6:3-Führung völlig aus der Spur und verlor nach sieben verlorenen Legs in Folge noch 6:10.

Dem Niederländer schien am Ende auch die Puste auszugehen, denn es war keinesfalls so, dass Wright auf einmal wahnsinnig aufdrehte und sensationell spielte. Der Drei-Dart-Average von „Snakebite“ betrug lediglich 93,64 Punkte.

Womöglich war van Barneveld in Gedanken auch schon ein wenig im Flieger nach Zypern. Der 56-Jährige muss sich nämlich beeilen, denn bereits am Dienstag steht die Hochzeit mit seiner Partnerin Julia Evans in Zypern an.