Darts: "Pikachu" verliert deutsches Duell - Gary Anderson wirft 9-Darter

Frühes Aus für Ricardo Pietreczko! Der deutsche Darts-Profi musste sich nach seinem historischen Erfolg bei den German Darts Championship am vergangenen Wochenende beim 25. Players-Championship-Turnier am Mittwoch bereits in der 1. Runde verabschieden.

WM-Hoffnungen für Klose bleiben bestehen

Clemens mit Zweitrunden-Aus

Bereits in der 1. Runde unterlag Florian Hempel gegen Martin Lukeman. Der Wahl-Kölner kratzte zwar an einem 100er-Average, doch am Ende musste er sich mit 4:5 geschlagen geben. Ebenfalls schied Pascal Ruprecht in der 1. Runde aus. Gegen den Topspieler Rob Cross verlor er mit 4:6.