Darts: Toon Greebe stirbt im Alter von 35 Jahren

Der ehemalige Darts-WM-Teilnehmer Toon Greebe verstarb am Montagmorgen im Alter von 35 Jahren. Zuvor hatte der Niederländer bereits einige Jahre mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

In Folge einer schweren Infektion musste Greebe 2017 der linke Fuß amputiert werden. Er schaffte es dennoch wieder zurück auf die Darts Bühne und konnte 2019 sogar die Polish Open gewinnen.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Doch die gesundheitliche Lage Greebes verschlechterte sich in den Jahren darauf erneut. Ende 2022 musste er sich einer zweiten Amputation unterziehen. Dieses Mal betraf es den Unterschenkel des linken Beines.

Darts-Familie erinnert sich zurück

Die sonst fröhliche Darts-Familie zeigt sich getroffen vom Tod des Dartspielers. „Dies ist ein sehr trauriger Tag für alle, die Toon kannten. Am meisten werde ich mich an seinen Sinn für Humor erinnern. Ruhe in Frieden“, bekundete Darts-Kollege Paul Nicholson.