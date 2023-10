Super League Darts Germany: Sie dürfen vom Ally Pally träumen

Bereits seit 2013 wird bei der Super League Darts Germany ein Ticket für die Darts-WM in London vergeben. Von einer Reise in das Darts-Mekka Alexandra Palace dürfen bei dem Event im November auch Dominik Grüllich und Michael Klönhammer träumen.

Die beiden triumphierten bei den ersten beiden Qualifikationsturnieren am Dienstag und sicherten sich so ihren Platz in der Bitburger Stadthallte, wo das Turnier vom 7. bis zum 11. November (LIVE auf SPORT1) stattfindet.