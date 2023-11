Darts: Humphries überrollt Cross und holt Grand Slam

Luke Humphries hat den Grand Slam of Darts mit einer dominanten Vorstellung gewonnen. Der Engländer setzte sich 16:8 gegen den früheren Weltmeister Rob Cross durch und präsentierte sich gut einen Monat vor der Weltmeisterschaft in Bestform. Mit dem Gewinn der Eric-Bristow-Trophy feierte der 28-Jährige in Wolverhampton/England den zweiten Major-Titel seiner Karriere.