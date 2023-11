Darts: Manipulationsvorwurf um WM-Teilnehmer - auch Jiwa & Jenkins im Brennpunkt

Mit Blick auf Jiwa und Jenkins geht es um Untersuchungen verdächtiger Spiele, an denen die Darts-Akteure beteiligt waren. „Der Vorsitzende der Darts Regulation Authority, Nigel Mawer, hat die Entscheidung getroffen, Prakash Jiwa und Andy Jenkins von der Teilnahme oder Teilnahme an von der DRA genehmigten Veranstaltungen zu suspendieren, während eine Untersuchung zu verdächtigen Wetten auf Spiele der Modus Super Series durchgeführt wird“, heißt es in der Verlautbarung der DRA.

WM-Teilnahme in Gefahr

Vor allem für Jiwa könnten die Vorfälle kritisch werden. Der Inder hat sich über den Indian Qualifier zum zweiten Mal in Folge für die Darts-WM im Ally Pally (ab 15. Dezember LIVE auf SPORT1) qualifiziert. Im vergangenen Jahr verlor er in Runde eins gegen Madars Razma 1:3. Ob er nach seiner vorläufigen Suspendierung in London an den Start gehen kann, ist nun fraglich.