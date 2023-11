Darts: MvG-Ansage gegen Phil Taylor! "Hat Glück, dass ich nicht früher geboren wurde"

Die Darts-WM (ab 15. Dezember LIVE auf SPORT1 ) schickt bereits im November ihre Vorboten gen Fans. So kam es am Montagabend bei einem Weltmeister-Treffen – organisiert von der PDC – zu einem verbalen Scharmützel zwischen Rekord-Champion Phil Taylor und Michael van Gerwen.

In direkten WM-Duellen der beiden Größen lautet die Statistik: drei Siege Taylor, kein einziger für „Mighty Mike“.

Das nagt an dem so erfolgsbesessenen 34-Jährigen, wie er auf der Bühne offenbarte: „Ich hatte Chancen, ihn zu schlagen. Das ist ärgerlich. Das ist wahrscheinlich mein größtes Bedauern bei der Weltmeisterschaft, wahrscheinlich mein größter Fehler, den ich gemacht habe.“

Eingeständnisse bei van Gerwen sind oftmals jedoch unweigerlich gepaart mit einer Spitze gegen Konkurrenten - in diesem Fall ehemalige: „Phil hat so ein Glück, dass ich nicht früher geboren wurde!“

Darts: Wird van Gerwen zum vierten Mal PDC-Weltmeister?

Denn speziell in der zweiten Hälfte der 2010er-Jahre als sich Taylor bereits auf dem absteigenden Ast befand (Karriereende auf der PDC-Tour: Anfang 2018), dominierte der Niederländer die Szene nahezu nach Belieben, schlug ihn in diversen Major-Turnieren.

Im Herbst seiner Laufbahn hätte Taylor die „Green Machine“ dann stets gefürchtet: „Phil hat sowieso immer Angst vor mir gehabt. Er will es niemandem erzählen. In jedem Interview stellen sie ihm Fragen: Was ist dein Lieblingsessen, Phil? ‚Ja, Michael, Michael, Michael.‘ Phil, wo waren Sie im Urlaub? ‚Ja, Michael, Michael, Michael.‘ Immer.“