Darts: Van Gerwen fliegt überraschend gegen Heta raus

Der dreimalige Weltmeister Michael van Gerwen hat beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton das Viertelfinale verpasst. Der Weltranglistendritte verlor gegen den Australier Damon Heta mit 7:10. Vor allem Probleme im Finish und auf den Doppelfeldern machten dem Niederländer zu schaffen. Am Samstagabend trifft Heta auf Vorjahresfinalist Nathan Aspinall oder Ex-Weltmeister Rob Cross (beide England), die den letzten Viertelfinalisten untereinander ausspielen.