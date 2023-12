Katharina Kleinfeldt; Das neue SPORT1-Gesicht bei der Darts-WM

Kleinfeldt war im Sommer zu Deutschlands führender Multichannel-Sportplattform gewechselt. Die 30-Jährige begleitet seitdem eine Vielzahl an Topspielen der 2. Bundesliga und ist Co-Moderatorin im STAHLWERK Doppelpass an der Seite von Florian König - jeweils im Wechsel mit Ruth Hofmann. Kleinfeldt, Nachfolgerin der zu RTL gewechselten Jana Wosnitza, ist auch Co-Moderatorin im Fantalk an der Seite von Thomas Helmer.