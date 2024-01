Darts: Supertalent Littler offenbart Shitstorm

Doch der Engländer musste in den sozialen Medien auch einige hasserfüllte Nachrichten über sich ergehen lassen. Vor allem in Bezug auf seine schon 21 Jahre alte Freundin Eloise Milburn und den Altersunterschied der beiden.

„Es wird weder mich noch meine mentale Stärke beeinträchtigen“

Auch Milburn gestand: „Am Anfang war es hart. Am ersten Tag habe ich alles an mich herangelassen. Aber du lernst, dass alles was zählt ist, dass man als Paar glücklich ist. Die Menschen, die uns am wichtigsten sind, unterstützen uns.“