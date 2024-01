Darts-Tour wieder ohne Hopp - auch Sherrock scheitert

Die "Queen of the Palace", die bei der WM 2020 als erste Frau überhaupt einen Mann besiegt hatte, kam beim zeitgleich in ihrer Heimatstadt Milton Keynes ausgetragenen Qualifikationsturnier für Spieler aus dem Vereinigten Königreich auf nur einen Sieg. Damit muss die 29-jährige Sherrock auch mehr als vier Jahre nach ihrem aufsehenerregenden WM-Erfolg weiter auf die Teilnahme an der Tour warten.