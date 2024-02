Darts: Clemens und Schindler beim Masters ausgeschieden

Der beste deutsche Dartsprofi Gabriel Clemens hat auch im dritten Anlauf das Achtelfinale beim Masters verpasst. Der WM-Halbfinalist von 2023 verlor am Freitagabend in der ersten Runde mit 2:6 gegen den Australier Damon Heta. Auch Debütant Martin Schindler musste sich im englischen Milton Keynes beim hochklassigen 1:6 gegen Dave Chisnall aus England klar geschlagen geben.

Beim Masters treten die 24 besten Spieler der Order of Merit an. Die Top-Acht ist dabei im Achtelfinale gesetzt. Der Sieger erhält ein Preisgeld in Höhe von 275.000 Pfund (rund 322.000 Euro), das aber nicht in die Weltrangliste einfließt. Titelverteidiger ist der Engländer Chris Dobey.