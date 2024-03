Darts-Superstar verkündet neuen Deal! Michael van Gerwen "extrem stolz"

„Ich bin extrem stolz, dass ich der globale Markenbotschafter für Kempinski werde. Die älteste Luxus-Hotelkette seit 1897 in privaten Händen“, erklärte „Mighty Mike“ auf seinen Social-Media-Kanälen.

Der neue Sponsor schrieb derweil in einer Pressemitteilung: „Kempinski steht für Fokus auf exzellent Leistung, Präzision in Qualität und Service, Handwerkskunst sowie das Engagement, in jedem Aspekt der Gastfreundschaft zu den Besten zu gehören - Werte, die wir definitiv mit Michael teilen.“