Premier League Darts: Michael van Gerwen kämpft um Playoff-Platz - live im TV und Stream

Titelverteidiger Michael van Gerwen ist in der Premier League Darts ins Straucheln geraten, vor Heimpublikum in Rotterdam schied der Niederländer frühzeitig aus und muss jetzt um Playoff-Platz 4 bangen.

Es wäre das erste Mal seit 2020, dass er nicht in der Endrunde vertreten wäre. Der nun anstehende 13. Spieltag der Premier League Darts in Liverpool fällt dieses Mal auf den Geburtstag von van Gerwen: Schafft er die Wende? SPORT1 begleitet die Session am Donnerstag in Liverpool live ab 20:00 Uhr im Free-TV und auf YouTube.

Vor den Duellen begrüßen Katharina Kleinfeldt, Basti Schwele und Max Hopp den Sieger des NEO.bet European Darts Grand Prix, Gary Anderson, und den deutschen Darts-Profi Gabriel Clemens per Live-Schalte in der neuen Folge „Madhouse – Die SPORT1 Darts Show“ live ab 19:30 Uhr.

Wer holt den wichtigen Sieg in Liverpool?

Jede Woche ein anderer Tagessieger: Die Premier League Darts hält alle Fans in Atem und liefert an jedem Spieltag neue Highlights. In der vergangenen Woche sicherte sich Nathan Aspinall den Tagessieg und damit wichtige fünf Punkte, dank derer er auch seinen dritten Tabellenplatz festigte.

Im Finale von Rotterdam setzte sich der Engländer mit 6:4 gegen Landsmann Michael Smith durch. Michael van Gerwen scheiterte bereits in der Vorrunde an Weltmeister Luke Humphries. Letzterer ist in der Tabelle nun gleichauf mit WM-Sensation Luke Littler, führt jedoch dank einer besseren Punktdifferenz vor dem 17-Jährigen.

Humphries schaffte es in Rotterdam zunächst bis ins Halbfinale, wo nach einer 4:6-Niederlage gegen Aspinall Schluss für ihn war.

Luke Littler musste sich, wie auch Publikumsfavorit van Gerwen, in der Vorrunde geschlagen geben, wo er dem späteren Tagesfinalisten Michael Smith mit 3:6 unterlag. An der Tabellenspitze der Premier League stehen die Kontrahenten nach wie vor dicht an dicht: Humphries und Littler können je 26 Zähler vorweisen, Tagessieger Aspinall folgt mit 23 Punkten und van Gerwen behauptet sich auf Platz 4.