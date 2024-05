Darts-Boss deutet bahnbrechende WM-Revolution an

Kommt es zum riesigen Darts -Knall? Der Alexandra Palace gilt für die Spieler und Fans als das große Mekka des Sports. Die Weltmeister werden in der legendären Halle gekrönt - aber wie lange noch?

PDC-Boss deutet WM-Hammer an

„Ich habe mit den Saudis gesprochen und sie waren sehr enthusiastisch“, sagte er. Der Engländer fügte an: „Es ist eine großartige Atmosphäre im ‚Ally Pally‘, aber wir schauen, ob es nicht auch anderswo organisiert werden kann. Und wir werden sehr experimentierfreudig sein, denn wir haben eine riesige Nachfrage aus der ganzen Welt nach Leuten aus verschiedenen Ländern, die an der World Darts Championship teilhaben wollen.“

„Wir müssen uns also überlegen, wie wir die Weltmeisterschaft größer machen können“, sagte Hearn weiter. „Wenn ich zum Beispiel von 96 auf 128 Spieler aufstocken würde, was ich ohne Weiteres tun kann, würde das viel mehr Fernsehgelder aus verschiedenen Ländern einbringen.“

Dem Funktionär gefällt vor allem nicht, dass der „Ally Pally“ mit weniger als 4.000 Plätzen das riesige Interesse an Tickets gar nicht auffangen kann.

Hearn erklärt Nachteil am „Ally Pally“

Ganz ausgeschlossen ist ein Verbleib in der Halle in London aber nicht: „Werde ich in die große Halle gehen? Ich denke, es gibt eine Menge Arbeit, aber dann hätte ich 6.000 Plätze. Und dann bin ich immer noch im ‚Ally Pally‘. Oder werde ich woanders hingehen? Jeder wird sagen: ‚Willst du damit nach Saudi-Arabien?‘ Seien Sie nicht dumm. Die sind derzeit noch nicht bereit, eine solche Weltmeisterschaft auszurichten, aber es wird nicht mehr lange dauern.“