Darts-Weltmeister rührt mit spektakulärem Heiratsantrag in New York

Luke Humphries nutzt Darts-Gastspiel in New York

Die Topstars des Darts weilen derzeit in New York, weil dort am Wochenende das US Darts Masters in einem Nebengebäude des legendären Madison Square Garden stattfindet. Erst vor einer Woche stand Humphries im Finale der Premier League of Darts und verlor diesmal in einer Neuauflage des WM-Finals gegen Wunderkind Luke Littler. Der zählte nun zu den ersten Gratulanten: „Glückwunsch, Kumpel“, kommentierte der 17-Jährige.