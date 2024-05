Darts: Finaler Showdown! Smith krallt sich letztes Playoff-Ticket

Am 16. und letzten Spieltag der Premier League Darts hat sich Michael Smith das Ticket für die Playoffs, die am 23. Mai in London stattfinden, gesichert. Der „Bully Boy“ setzte sich in Sheffield mit 6:3 gegen seinen direkten Kontrahenten Nathan Aspinall durch und schnappte sich damit das letzte noch verbliebene Ticket für die Endrunde. Zudem qualifizierte sich der 33-Jährige selbstverständlich auch für das Halbfinale am heutigen Abend.