"Sehr, sehr neidisch!" Darts-Star mit bösem Verdacht bei Littler-Hype

Doch diese Aufmerksamkeit kommt nicht bei allen Konkurrenten gut an, wie nun James Wade enthüllt. So hätten vor allem die Spieler an der Spitze ein Problem mit dem Littler-Hype. „Sie verbiegen sich die Nase, weil es nicht mehr um sie geht. Es ist völlig egal, was sie gerade tun, es geht nicht um sie“, schildert er im Interview mit der britischen Nachrichtenagentur PA .

Darts-Star sicher: Littler mit mehr Aufmerksamkeit als Taylor und MvG

Der 41-Jährige schwärmt hingegen regelrecht von seinem Landsmann, der jüngst die Premier League of Darts gewann . Er zieht dabei den Hut vor den Leistungen des 17-Jährigen, „weil er so viel Druck auf den Schultern hat“.

Doch diesen Druck hat Littler bisher gut standgehalten, denn er hat bereits einige Turniersiege eingefahren. Dementsprechend hat er innerhalb weniger Monate bereits viel verdient, was nicht zuletzt an seiner enormen Aufmerksamkeit auf Social Media und in den Medien liegt. „Er verdient mehr Geld, als jeder andere Spieler in so einem Zeitraum jemals bekommen hat“, sagt Wade, der derzeit mit seiner Gesundheit zu kämpfen hat.