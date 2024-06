Darts: Deutsche Blamage bei Team-WM spektakulär abgewendet!

Die deutschen Darts-Profis Martin Schindler und Gabriel Clemens haben einen Fehlstart in die Team-WM in Frankfurt spektakulär abgewendet. Die Vorjahres-Halbfinalisten besiegten Haupai Puha und Ben Robb aus Neuseeland am Donnerstag in der Frankfurter Eisporthalle nach einem Krimi mit 4:3 erst im Decider und haben nun den Einzug ins Achtelfinale vor Augen. Clemens checkte im entscheidenden siebten Spiel eine 124 über das Bullseye zum Sieg.