Darts: Humphries und Smith gewinnen Team-WM für England

Das Finale gegen Außenseiter Österreich war für England eine klare Angelegenheit. Für Deutschland war bereits am Samstag Endstation gewesen.

Der Weltmeister und der Ex-Weltmeister sind Team-Weltmeister: Luke Humphries und Michael Smith haben für England den World Cup of Darts gewonnen. Das favorisierte Duo von der Insel bezwang die österreichischen Außenseiter Rowby-John Rodriguez und Mensur Suljovic im Finale in der Frankfurter Eissporthalle mit 10:6 und strich ein Preisgeld in Höhe von je 40.000 Pfund (47.000 Euro) ein.